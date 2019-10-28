Вильнюс, , 15:45 — REGNUM

СПГ-терминал Klaipėdos nafta Kn.lt

Газовоз Coral Favia доставил очередную партию грузи сжиженного природного газа от «Новатэк» из Высоцка в литовскую Клайпеду, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 октября. Всего отгружено около 9,5 тыс. кубометров сжиженного газа. Кто является заказчиком оператор литовского СПГ-терминала Klaipėdos nafta традиционно не сообщает, ссылаясь на коммерческую тайну.

Предположительно, партия доставлена по заказу крупнейшего в Литве коммерческого потребителя газа завода по производству азотных удобрений Achema или компании Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая покупать дешевле из России. В итоге в 2018 году баланс покупок газа и в Литве вновь вернулся в пользу Газпрома, а СПГ-терминал работал в полухолостом режиме.

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