Хельсинки, , 15:45 — REGNUM На первом месте по размеру штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) находится Финляндия. Об этом 28 октября сообщает издание Car.ru.

В Финляндии зафиксирован самый большой штраф. Он составил 200 тыс. долларов (около 12,8 млн рублей). В этой стране максимальный размер штрафа за нарушение ПДД не ограничен. По местным законам, размер штрафных выплат рассчитывается в зависимости от заработной платы нарушителя, которую он получает на протяжении одного года.

Однако имеется нижняя планка штрафов, меньше которой начислять штраф нельзя. Например, нахождение за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом в размере 4,5 тысячи евро (около 318,33 тыс. рублей), или лишением прав сроком на три года.

Езда с непристегнутым ремнем безопасности обойдется водителю в Финляндии в 135 евро (около 9,6 тыс. рублей), а минимальный штраф за проезд на красный сигнал светофора — в 90 евро (около 6,4 тыс. рублей).

Напомним, в 2019 году в России был зафиксирован рост среднего платежа автовладельцев за нарушение правил дорожного движения. С начала года он увеличился с 496 рублей до 531 рубля. Причём самая большая сумма среднего платежа за штраф по стране у автолюбителей Москвы — 582 рубля.

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