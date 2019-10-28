Уфа, , 15:47 — REGNUM В Башкирии выявили факты установки подрядными организациями некачественных светильников наружного освещения. Об этом сообщил вице-премьер — министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев на еженедельном оперативном совещании, 28 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, некоторые подрядчики, желая сэкономить денежные средства, устанавливали светильники, которые не соответствуют конкурсной документации и необходимым критериям. В Архангельском, Гафурийском и Дуванском районах, например, светильники не соответствуют пяти критериям из шести.

Отмечается, что выборочный лабораторный контроль качества светильников показал, что у ряда образцов отклонения от паспортных характеристик достигали до 43 процентов. Поэтому муниципалитетам необходимо отправить в адрес подрядчиков письма с требованием заменить некачественную продукцию.

По словам чиновников, теперь все устанавливаемые в Башкирии светильники наружного освещения будут проходить проверку качества в лаборатории.

Напомним, что в Башкирии установлено порядка 24 тысячи светильников, заменено 10,5 тысячи неисправных и неэнергоэффективных приборов.