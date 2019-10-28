Москва, , 15:35 — REGNUM В отелях, мотелях, апартаментах гостевых домах и кемпингах Турции с 1 апреля 2020 году введут «налог на проживание», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Эксперты пояснили, что этот сбор не является аналогом налога на туриста или «налога на ночевку», введенного в европейских странах.

Отели буду платить «налог на проживание» с цены размещения туриста, и с остальных оказываемых ему услуг, в том числе питания, услуг бассейна и SPA, конференций, развлечений и т.д.

В 2020 году оплачивать этот налог отельный бизнес будет сам. А в 2021 году «налог на проживание» будет включен в контрактинг всеми отелями, что приведет к повышению цен на проживание и, соответственно, на туры в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие отели для отдыха летом 2019 года в среднем подорожали на 10−15%.

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