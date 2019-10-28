Брюссель, , 15:27 — REGNUM Россия на предстоящих сегодня, 28 октября, трёхсторонних переговорах ЕС— Россия — Украина по транзиту газа надеется на продвижение в этом вопросе. Такими ожиданиями от встречи в Брюсселе поделился министр энергетики России Александр Новак.

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Министр отметил, что позитивно оценивает предстоящую встречу.

«Ожидаем продвижения в дальнейшем понимании транзита газа с 1 января 2020 года и поставок газа на Украину», — приводит ТАСС слова главы российского ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, на трёхсторонней министерской встрече с участием России, Еврокомиссии и Украины по урегулированию условий нового соглашения о транзите российского газа через Украину состоится в Брюсселе 28 октября планируется обсудить целый ряд вопросов. В их числе, продолжительность будущего контракта, а также необходимые объёмы. Перед встречей замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович отдельно встретится с министром энергетики России Александром Новаком и его украинским коллегой Алексеем Оржелем.

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