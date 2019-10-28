Москва, 28 октября 2019, 15:25 — REGNUM Данные Росстата о безработице могут быть неточными, так как регионы-лидеры по количеству нетрудоустроенных граждан также лидируют и в рейтинге регионов с теневой занятостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев.
Росстат опубликовал данные об уровне безработицы за лето 2019 года — за год показатель опустился до 4,4%. Минимальный уровень в 1,3% зафиксирован в Москве, а максимальный — в Ингушетии, где безработица достигла 26,2%. Для таких данных есть две причины, считает Шеховцев.
«В регионах с высоким уровнем безработицы хуже развито промышленное производство и, соответственно, реально меньше рабочих мест», — считает эксперт.
Однако, по его словам, данные статистики могут быть искажены.
«Перечень регионов с высоким уровнем безработицы, во многом, совпадает с перечнем регионов с высокой неформальной занятостью. Это искажает статистику», — отмечает Шеховцев.
Впрочем, отмечает он, в любом случае методы изменения ситуации известны.
«Необходимо улучшать предпринимательский климат в стране и усиливать механизмы стимулирования инвестиций», — подчёркивает Шеховцев.