Сеул, , 15:40 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали один из самых низких тарифов на электроэнергию на душу населения. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

Сеул Ian Muttoo

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в Южной Корее тариф на электроэнергию на душу населения составил 125 вон (~$0,11)/кВтч, что является вторым самым низким показателей среди 28 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Известно, что самый низкий показатель был зафиксирован в Турции 120 вон (~$0,1)/кВтч, а самый высокий — в Дании 498 вон (~$0,43)/кВтч. Стоит отметить, что средний показатель по ОЭСР составляет 228 вон (~$0,19)/кВтч.

Известно, что за 18 лет тарифы на электроэнергию в Южной Корее увеличились на 50%, в то время как в других странах ОСЭР — в среднем на 131%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. По состоянию на 1 мая 2018 года в организацию входят 36 государств.