Сеул, 28 октября 2019, 15:40 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали один из самых низких тарифов на электроэнергию на душу населения. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Международное энергетическое агентство.
Согласно опубликованным данным, в 2018 году в Южной Корее тариф на электроэнергию на душу населения составил 125 вон (~$0,11)/кВтч, что является вторым самым низким показателей среди 28 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Известно, что самый низкий показатель был зафиксирован в Турции 120 вон (~$0,1)/кВтч, а самый высокий — в Дании 498 вон (~$0,43)/кВтч. Стоит отметить, что средний показатель по ОЭСР составляет 228 вон (~$0,19)/кВтч.
Известно, что за 18 лет тарифы на электроэнергию в Южной Корее увеличились на 50%, в то время как в других странах ОСЭР — в среднем на 131%.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. По состоянию на 1 мая 2018 года в организацию входят 36 государств.