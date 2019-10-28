Москва, , 15:11 — REGNUM Единовременная выплата врачам и фельдшерам, работающим в Арктике, будет повышена до 2 млн и 1 млн рублей соответственно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 октября заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на парламентских слушаниях по подготовке проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года

«По нашему предложению президент России Владимир Путин поддержал увеличение компенсационных выплат врачам до двух миллионов и фельдшерам до одного миллиона рублей», — заявил Крутиков.

Он отметил, что стратегия развития Арктики предполагает создание на территориях Крайнего Севера около 200 тыс. рабочих мест.

Общие траты на реализацию мер социально-экономического развития в Арктике, по данным Минвостокразвития, составит около 350 млрд рублей. Документ в правительство должен быть представлен к 1 декабря.