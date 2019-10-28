Москва, , 15:16 — REGNUM Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) столицы в 2020 году составит свыше 331 млрд рублей. Об этом 28 октября заявил директор московского ТФОМС Владимир Зеленский на заседании комиссии по экономике и социальной политики Московской городской думы.

По словам чиновника, в бюджете также предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты из бюджета Москвы на три направления. Первое — дополнительное финансовое обеспечение программы ОМС в 19,5 млрд рублей. Второе — финансовое обеспечение дополнительных видов оказания медицинской помощи — 2,9 млрд рублей и оказание медицинской помощи гражданам, у которых вообще нет полиса ОМС в размере 5,4 млрд рублей.

По оценке Зеленского, в 2020 году поступление трансфертов из других регионов за лечение граждан, которые застрахованы в ТФОМС других субъектов РФ, составит свыше 35 млрд рублей.

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