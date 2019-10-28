Москва, , 14:59 — REGNUM Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, является еще одним способом увеличить поступления в госбюджет, в этот раз под предлогом исполнения Парижского соглашения по борьбе с изменением климата и заботой об окружающей среде, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Однако решение о том, чтобы данный налог не вводить нужно считать абсолютно разумным, так как ввод данного налога является преждевременным сразу по двум причинам.

Во-первых, в России все еще отсутствует корректная экостатистика, которая бы действительно демонстрировала бы реальную величину выбросов парниковых газов и их реальный ущерб для экологии.

Сегодня вопрос ведения этой самой отчетности только обсуждается в правительстве, а сама предварительная оценка происходящего должна занять ни одни год — только после этого можно будет принимать какие-то эффективные меры. Так что все происходящее на данный момент больше напоминает желание чиновников отчитаться о проделанной работе без какого-либо желания разбираться в сути проблемы.

Во-вторых, данный налог разумно вводить когда экономика страны находится в хорошем состоянии, а не сейчас. Так, в 2019 году российские граждане тратят на ЖКХ порядка 10% зарплаты, тогда как в 2014 году — до роста инфляции и падения доходов — 8,9%.

Тарифы и так будут расти на фоне модернизации отрасли и инфляции, так что в ближайшее время лучше отказаться от «зелёных» инициатив и заняться более острыми проблемами», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало, замминстра экономического развития РФ Михаил Расстригин заявил, что предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом углеродный налог был исключён из проекта закона о регулировании выбросов парниковых газов.

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