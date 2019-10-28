Сеул, , 14:59 — REGNUM Представители южнокорейской компании Korea Southern Power разместили облигации «Кенгуру» (Kangaroo Bond) на сумму $300 млн на фондовом рынке Австралии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что представители компании заявили о своих намерениях разместить облигации на рынке Австралии 21 сентября.

Целью такого шага является привлечение капитала на строительство электростанции с комбинированным циклом мощностью 1058 Мвт в Найлсе штат Мичиган. Дюрация облигаций составляет пять лет.

Kangaroo Bond — облигация, номинированная в австралийских долларах, выпущенная на австралийском рынке иностранным заемщиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года Госбанк Южной Кореи также разместил облигации на сумму $475 млн на фондовом рынке Австралии.

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