Иркутск, , 14:54 — REGNUM Специалисты компании «Верхнечонскнефтегаз» приступили к масштабному строительству объектов Даниловского нефтегазодобывающего кластера (Иркутская область). Об этом 28 октября сообщает пресс-служба «Роснефти».

На первом из четырёх месторождений кластера — Северо-Даниловском будет построена автодорога для круглогодичного использования и один из основных объектов — дожимная насосная станция с установкой предварительного сброса воды.

Всего в рамках реализации проекта на десяти кустовых площадках будет пробурено 95 скважин, построена установка предварительного сброса воды, системы поддержания пластового давления, собственный энергоцентр мощностью 31 МВт, ряд других инфраструктурных объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области приступили к освоению нового нефтяного месторождения