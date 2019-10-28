Москва, , 14:48 — REGNUM Получив жалобы от потребителей о росте стоимости энергии, Федеральная антимонопольная служба, к которой с 2015 года перешли также и полномочия упраздненной Федеральной службы по тарифам, должна была осуществить проверку, что и сделала, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление ФАС о ценовом сговоре энергетиков.

«И, хотя ценообразование этом сегменте энергорынка — на рынке на сутки вперед (РСВ), считается вполне рыночным, одновременное повышение цен в европейской части РФ, на Урале и в Сибири в январе-июне на сопоставимую величину (на 10−11%), не могло не вызвать подозрений в ценовом сговоре.

Если сговор генерирующих компаний подтвердится, нарушителям антимонопольных правил на рынке электроэнергетики может грозить штраф до 15% их оборота. Но сговор еще нужно доказать, а это не так просто», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАС, в первом полугодии 2019 года зафиксирован резкий рост стоимости энергии. Он мог быть спровоцирован намеренным завышением генерирующими компаниями ценовых заявок на рынке на сутки вперед (РСВ).

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