Москва, 28 октября 2019, 14:48 — REGNUM Получив жалобы от потребителей о росте стоимости энергии, Федеральная антимонопольная служба, к которой с 2015 года перешли также и полномочия упраздненной Федеральной службы по тарифам, должна была осуществить проверку, что и сделала, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление ФАС о ценовом сговоре энергетиков.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАС, в первом полугодии 2019 года зафиксирован резкий рост стоимости энергии. Он мог быть спровоцирован намеренным завышением генерирующими компаниями ценовых заявок на рынке на сутки вперед (РСВ).
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