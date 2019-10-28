Ростов-на-Дону, , 14:40 — REGNUM В Ростовской области среднесписочная численность работников в январе-августе 2019 года составила 1 млн 56,6 тыс. человек. Об этом сообщает Ростовстат 28 октября.

Кроме того, за этот период среднемесячная номинальная начисленная заработная плата трудящихся на Дону сложилась в размере 32 тыс. 419,3 рубля. Этот показатель выше на 8,3%, чем годом ранее.

ИА REGNUM ранее сообщало, что численность официально зарегистрированных безработных на Дону в январе-сентябре 2019 года составила 18 тыс. человек. Этот показатель на 3,4% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

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