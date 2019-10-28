Самара, , 14:44 — REGNUM Более 30 млрд рублей планируется направить из регионального бюджета Самарской области для реализации национальных проектов до 2022 года. Об этом сообщил министр регионального управления финансами области Андрей Прямилов на расширенном заседании правительства Самарской области.

По его словам, в проекте областного бюджета запланированы серьезные ассигнования на реализацию национальных проектов. Это позволит, с учетом установленной доли софинансирования, привлечь в регион значительный объем средств федерального бюджета.

Ожидается, что из этих средств, 10 млрд будут выделены в 2020 году. Кроме этого, в проекте бюджета на следующий год и плановом периоде 2021−2020 годов предусмотрены ежегодные резервные средства в размере 2,1 млрд рублей.

Национальные проекты, общий бюджет которых составит 25,7 трлн рублей, планируют реализовать до 2024 года.