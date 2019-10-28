Москва, , 14:36 — REGNUM Уровень безработицы в России достаточно точно отражает экономическое положение любого региона. Города, области, края и республики, имеющие более развитую и широко диверсифицированную экономику, значительное количество предприятий перерабатывающей промышленности, либо крупные предприятия по добыче ресурсов, традиционно отличаются и меньшим уровнем безработицы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Наличие высокорентабельных производств и востребованность кадров самого разного профиля приводят к тому, что в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономного округе, Ямало-Ненецком автономном округе и иных регионах, где экономика развита лучше или есть значительное количество добывающих ресурсы компаний, рабочие руки вытребованы выше.

Депрессивные регионы характеризуются не просто отсталой и слабой промышленностью, высоким уровнем износа оборудования, низкой производительностью труда, но и значительной долей населения, работающей в сфере самозанятости. Невозможность найти хорошую и достойно оплачиваемую работу на местных предприятиях вынуждает многих уходить в теневой бизнес, обеспечивая себя самостоятельно. А подобные тенденции в итоге только ухудшают положение таких регионов России.

В данной ситуации первоочередной задачей является ускоренное развитие периферии, создание там максимально благоприятных условий для мелкого и среднего предпринимательства, формирование самодостаточных региональных экономик с широкой диверсификацией и возможностями органического роста.

Только существенное изменение предпринимательского климата в депрессивных регионах России позволит заметно изменить там ситуацию на рынке труда», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, с самым высоким уровнем безработицы — Ингушетия (26,2%).

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