Москва, , 14:54 — REGNUM Доходы Москвы в их неналоговой части снижаются, следует из проекта бюджета города на 2020 год. Об этом заявила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева на заседании комиссии по экономике и социальной политике законодательного собрания столицы.

Мосгордума 77Timotheus77

«Получается, мы надеемся на налоги москвичей, а департамент имущества у нас недорабатывает. При огромном потенциале неналоговых доходов в столице их объём снижается. Их поступление снижается на 10 млрд рублей до 257,7 млрд в том числе с доходов от арендной платы и рекламы. Как получается такое снижение?» — спросила Енгалычева.

В ответ руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова сообщила, что в структуре доходной части бюджета неналоговые поступления имеют самый высокий показатель среди субъектов РФ.

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Кирилл Пуртов отметил, что за аренду недвижимости доходы должны поступать стабильно.

«На ближайшую трёхлетку они стабильны. На 2020 год — 110 млрд рублей, на следующие годы — 111 млрд рублей. Ряд источников по объективным причинам теряют доходность, в частности, аренда земельных участков. Субъекты малого и среднего бизнеса оформляют в собственность недвижимость», — сообщил Пуртов.

При этом после оформления арендованной недвижимости в собственность компании начинают платить налоги за недвижимость. Таким образом, согласно пояснению, потери в неналоговых доходах перетекают в дополнительные доходы в налоговой части.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Москвы назвали доходы от трудовых мигрантов