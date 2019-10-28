Смоленск, , 14:33 — REGNUM Проект областного закона «О внесении изменений в приложение к областному закону «Об областном прогнозном плане приватизации государственного имущества Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», которым предлагается включить в прогнозный план приватизации имущественный комплекс в Гнездилово, прозванный «резиденцией губернатора», внесён на рассмотрение областной думы.

«Прогнозируемое поступление денежных средств в областной бюджет от продажи объектов имущества в 2020 году составит 125 678 833 рубля», — говорится в пояснительной записке к законопроекту

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года глава Смоленской области Алексей Островский заявил о планах продать служебный Lexus и «резиденцию» в целях пополнения бюджета региона — в частности, деньги пойдут на решение проблем районных больниц. Ранее депутаты облдумы одобрили приватизацию автомобиля губернатора.

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