Москва, , 14:53 — REGNUM Данные о закрытии предприятий малого бизнеса в России не совпадают с теми данными, которые были получены от корпорации малого и среднего бизнеса и из налоговой службы. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам.

По словам Пескова, появившаяся в СМИ информация по поводу закрытия в России 700 тыс. предприятий малого бизнеса не совпадает с официальными данными налоговой службы и другими источниками.

Кроме того, по словам представителя Кремля, существует целый ряд налогоплательщиков, которые перешли из разряда малого бизнеса в среднюю категорию, поскольку перешагнули потолок оборота, предусмотренного для упрощённой системы налогообложения.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщили, что в РФ за 2019 год якобы закрылись 668 тыс. юридических лиц.

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