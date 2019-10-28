Бишкек, , 14:13 — REGNUM Дефицит бюджета Киргизии на 2020 год составит 9,953 млрд сомов ($142,5 млн) или 1,5% от ВВП республики. Об этом 28 октября заявила министр финансов республики Бактыгуль Жээнбаева, сообщает издание K-News.

Законопроект «О республиканском бюджете Киргизии на 2020 год и прогнозе на 2021−2022 годы» был рассмотрен в рамках комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша (парламента) республики.

Министр отметила, что доходы бюджета в 2020 году составят 163,71 млрд сомов ($2,3 млрд), расходы — 173,663 млрд сомов ($2,5 млн) или 26% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы республиканского бюджета Киргизии в 2018 году составили 135,5 млрд сомов ($1,94 млрд), что на 0,6% больше, чем годом ранее. Дефицит бюджета составил 6,453 млрд сомов ($92 млн).

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