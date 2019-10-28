Москва, , 13:59 — REGNUM На управление делами мэра в проекте бюджета Москвы на 2020 год заложено 2,5 млрд рублей. Об этом 28 октября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по социальной и экономической политике Московской городской думы.

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вопрос про расходы на административный аппарат главы города поставила депутат законодательного собрания столицы Ольга Шувалова.

«На управление делами мэра и правительства Москвы заложено порядка 2,5 млрд рублей», — ответила Зяббарова.

Депутат удивилась такому ответу, заявив, что по итогам 2018 года на эти цели было потрачено около 23 млрд рублей. В ответ Зяббарова заявила, что Шувалова, скорее всего, ошибается.

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