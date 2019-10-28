Ташкент, , 13:55 — REGNUM Правительство Узбекистана не будет выделять субсидии для сельскохозяйственных производителей, выращивающих хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях. Об этом 28 октября сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Согласно документу, поддержка сельскохозяйственных производителей будет ограничена с 1 января 2020 года. Планируется, что эта мера позволит расширить внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

Вместе с тем с 1 января 2020 года производителям будут предоставлены субсидии на внедрение водосберегающих технологий. Субсидии на электроэнергию, потребляемую насосными станциями, будут выдаваться только производителям, внедрившим соответствующие технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил министерству водного хозяйства республики разработать Концепцию развития водного хозяйства на 2020−2030 годы.

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