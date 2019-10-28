Нижний Новгород, , 13:53 — REGNUM В рамкахпрограммы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Вознесенском и Спасском районах Нижегородской области области открыли воркаут-площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Воркаут набирает популярность среди представителей всех возрастов и, как показывает практика, площадки пользуются высоким спросом», — уверен губернатор Глеб Никитин.

До настоящего момента в регионе уже открыто шесть воркаут-площадок, в ближайшее время их число вырастет еще на десять объектов.

Кроме того, в рамках указанной программы нацпроекта в Бутурлино будет построен открытый физкультурно-оздоровительный комплекс и закуплено три ледозаливочных машины.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр спорта Павел Колобков говорил, что к концу текущего года число регулярно занимающихся спортом людей должно увеличиться с 36,8% в 2018 года до 38%. Именно для этого и запущен проект «Спорт — норма жизни». К 2024 году число регулярно занимающихся спортом жителей России должно вырасти до 55%.