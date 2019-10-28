Челябинск, , 13:51 — REGNUM В Челябинской области с начала 2019 года снизилось количество безработных. Об этом сообщает областное управление по труду и занятости.

На 9 января 2019 года в службе занятости состояли на учёте 23 059 незанятых челябинцев. Из них статус безработного имели 21 566. На 23 октября незанятых уже было 22 861, а безработных — 19 646.

При этом вакансий на 9 января имелось 20 129, а на 23 октября стало 25 800. Уровень безработицы составляет 1,05%, а напряжённость на рынке труда составляет 0,89 чел./вак., проще говоря, вакансий больше, чем безработных.