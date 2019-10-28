Куско, , 13:55 — REGNUM Южная Корея и Перу подписали межправительственное соглашение по строительству аэропорта в Куско. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

По их словам, подписание документа состоялось 25 октября в храме Солнца (Кориканча), расположенного в городе Куско.

Известно, что с южнокорейской стороны в церемонии подписании документа приняли участие представители министерства, Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA), Korea Airports Corporation, Dohwa Engineering Company Limited, Kunwon Engineering, Hanmi Global, а со стороны Перу — министр транспорта и связи, мэр города Куско, мэр Чинчеро.

Отметим, что представители Южной Кореи будут управлять процессом строительства от имени правительства Перу. Общая стоимость проекта составляет 35,4 млрд вон (~$30 млн).

Новый аэропорт будет построен в 15 км к северо-западу от города Куско к 2024 году. По предварительным данным, пропускная способность данного аэропорта составит 5 млн пассажиров в год.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Korea Airports Corporation построит аэропорт в Перу