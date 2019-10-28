Москва, 28 октября 2019, 13:46 — REGNUM Российские эксперты дали оценку узбекской марки Ravon на российском авторынке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ravon R2
Ravon R2
Milhouse35

Под маркой Ravon на российском рынке продаются три модели — R2, Nexia R3 и R4. С ними она недавно появилась в России после 1,5-годичного перерыва.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, модели узбекского автопроизводителя менее конкурентоспособны в техническом плане, чем российские модели АвтоВАЗа (LADA Granta, Datsun on-DO и др.).

Директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации — РРТ» Сергей Новосельский также дал пессимистический прогноз для Ravon. Он считает, что представленный модельный ряд и стоимость моделей не даёт шансов узбекской марки в борьбе за российский рынок. При этом эксперт отметил, что в случае если Ravon откроет завод в России, и если производитель уменьшит стоимость автомобилей хотя бы на 20%, то компания сможет взять 1,3 — 1,5% рыночной доли.

Напомним, ранее автопроизводитель «Узавтомоторс» спустя более полутора лет вернулся на авторынок РФ. До конца 2019 года компания планирует продать в России порядка 7 тыс. машин Ravon, а в 2020 — 34 тыс.

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