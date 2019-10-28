Москва, , 13:46 — REGNUM Российские эксперты дали оценку узбекской марки Ravon на российском авторынке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ravon R2 Milhouse35

Под маркой Ravon на российском рынке продаются три модели — R2, Nexia R3 и R4. С ними она недавно появилась в России после 1,5-годичного перерыва.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, модели узбекского автопроизводителя менее конкурентоспособны в техническом плане, чем российские модели АвтоВАЗа (LADA Granta, Datsun on-DO и др.).

Директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации — РРТ» Сергей Новосельский также дал пессимистический прогноз для Ravon. Он считает, что представленный модельный ряд и стоимость моделей не даёт шансов узбекской марки в борьбе за российский рынок. При этом эксперт отметил, что в случае если Ravon откроет завод в России, и если производитель уменьшит стоимость автомобилей хотя бы на 20%, то компания сможет взять 1,3 — 1,5% рыночной доли.

Напомним, ранее автопроизводитель «Узавтомоторс» спустя более полутора лет вернулся на авторынок РФ. До конца 2019 года компания планирует продать в России порядка 7 тыс. машин Ravon, а в 2020 — 34 тыс.

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