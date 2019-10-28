Пермь, , 13:37 — REGNUM В Перми минстрой края решил расторгнуть договор с подрядной организацией, которая занимается строительством детской поликлиники на ул. Шишкина 20. Планировалось сдать объект к конце 2019 года, однако на сегодняшний день готовность здания составляет 65%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Уведомление о расторжение контракта подрядчику уже направлено. Готовится конкурсная документация для проведения закупки на выбор нового подрядчика.

Согласно новому плану, строительство детской поликлиники (внутренние отделочные работы и благоустройство территории) должно завершиться в третьем квартале 2020 года.

В минстрое отметили, что объект должны были сдать еще год назад. Однако возникли проблемы с федеральным финансированием. Когда же деньги поступили, то подрядчик не смог мобилизоваться. Сегодня остается невыполненными благоустройство, внутренние отделочные работы, не запущено отопление и электроснабжение.

«Строительная готовность поликлиники — 65%. Плюс на площадке регулярно работают не более 20 человек. С такой готовностью объекта и халатностью подрядчика есть большие риски, что завершение стройки в очередной раз сдвинется на неопределенный срок. Поэтому нами было принято решение расторгнуть договор и объявлять конкурс на поиск нового подрядчика», — сказал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.