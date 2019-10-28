Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга обязал ОАО «Российские железные дороги» в течение трёх лет провести работы по сохранению объекта культурного наследия — железнодорожного вокзала второй половины XIX века в городе Малая Вишера Новгородской области. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, решение по иску новгородского транспортного прокурора вынесено сегодня, 28 октября.

Суд обязал ОАО «РЖД» в течение 1,5 лет с момента вступления решения суда в законную силу обратиться в Инспекцию государственной охраны культурного наследия Новгородской области с заявлением о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и в течение трёх лет провести эти работы в соответствии с разработанной и согласованной документацией.

В управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области ИА REGNUM сообщили, что власти региона достигли договорённости с ОАО «РЖД» о реконструкции вокзала в Малой Вишере и ремонте пассажирских платформ на данной станции в 2020—2021 годах. Сумма инвестиций составит более 90 млн рублей.