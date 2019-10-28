Санкт-Петербург, 28 октября 2019, 13:35 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга обязал ОАО «Российские железные дороги» в течение трёх лет провести работы по сохранению объекта культурного наследия — железнодорожного вокзала второй половины XIX века в городе Малая Вишера Новгородской области. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, решение по иску новгородского транспортного прокурора вынесено сегодня, 28 октября.
Комплекс железнодорожного вокзала в Малой Вишере сооружён во второй половине XIX — начале ХХ веков. Здание пассажирского дома — 1856 года постройки, возведено по проекту архитектора Р.А.Желязевича. В Великую Отечественную войну здание пострадало, но незначительно — к 1949 году в нём уже были завершены восстановительные работы, однако в 1996 году здание сильно пострадало от пожара, возникшего от попадания молнии. Были повреждены кровля, несущие конструкции крыши, интерьеры. К 2000 году здание было отремонтировано к началу запуска скоростного движения по маршруту Москва — Санкт-Петербург, но ремонт был проведён не в полном объёме — не были отремонтированы помещения бывшего ресторана, здание эксплуатируется частично. Комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения.
Суд обязал ОАО «РЖД» в течение 1,5 лет с момента вступления решения суда в законную силу обратиться в Инспекцию государственной охраны культурного наследия Новгородской области с заявлением о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и в течение трёх лет провести эти работы в соответствии с разработанной и согласованной документацией.
В управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области ИА REGNUM сообщили, что власти региона достигли договорённости с ОАО «РЖД» о реконструкции вокзала в Малой Вишере и ремонте пассажирских платформ на данной станции в 2020—2021 годах. Сумма инвестиций составит более 90 млн рублей.