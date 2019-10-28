Нур-Султан, , 13:34 — REGNUM Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% с целевым коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе финансового регулятора республики.

В Нацбанке отметили, что до конца 2020 года инфляция в Казахстане сохранится внутри целевого коридора в 4−6%, несмотря на наличие инфляционных рисков.

Напомним, в сентябре 2019 года годовая инфляция в Казахстане замедлилась с 5,5% в августе, до 5,3% — в сентябре. Отмечается, что сдерживающее влияние на инфляцию оказывает замедление темпов роста цен на непродовольственные товары.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 3%. В августе этот показатель составил 0,2%. Продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары — на 0,4%, платные услуги — на 0,1%.

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