Москва, , 13:39 — REGNUM Данные о безработице в РФ говорят об особенностях трудоустройства в разных регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Росстат отчитался о данных по безработице в среднем по РФ. Так, в июне-августе 2019 года уровень безработицы достиг 4,4%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем за тот же период 2018 года. При этом диапазон значений достаточно велик: в Москве он составляет 1,3%, а, например, в Ингушетии — 26,2%.По словам Сигала, уровень безработицы в южных регионах по сравнению с севером и средней полосой России, где трудоустроены большинство граждан работоспособного возраста, связан сразу с несколькими факторами.

«Часть населения трудится в сельской местности, но эта работа носит сезонный характер и часто заработную плату работодатель выплачивает в «конвертах».С другой стороны — не хватает производств и рабочих мест для официального трудоустройства», — отмечает Сигал.

При этом, отмечает он, на севере страны есть свои особенности трудоустройства.

«На Севере совсем другая ситуация: климатические условия подходят не для всех работников, а заработная плата, которая в предыдущие годы стабильно была выше, чем в средней полосе, растет не очень высокими темпами. В итоге — работодатели сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов», — объясняет Сигал.

По его словам, проблема безработицы актуальна в любой период времени, так как негативно влияет сразу на несколько факторов экономики и развития страны.

«Чтобы решить проблему безработицы, необходимо создавать условия для трудоустройства молодежи, открывать новые предприятия и производства, привлекать граждан социальными гарантиями и возможностью качественно улучшить уровень жизни», — считает Сигал.