Минск, , 13:28 — REGNUM Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом говорится в опубликованном 28 октября заявлении представителя ЕАБР (распорядителя средств ЕФСР).

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин РБ к Управляющему не обращался. С учетом этого дискуссии по вопросу седьмого транша не имеют юридической почвы», — сказано в заявлении представителя банка.

Напомним, кредит в объёме $2 млрд был выделен под реформирование белорусской экономики. Руководство Белоруссии систематически срывало отчётность по условиям кредитования, однако успело получить $1,8 млрд от ЕФСР.

Минфин Белоруссии 25 октября проинформировал о прекращении переговоров с Москвой о получении российского кредита в $600 млн, заявив о намерении получить до конца года $500 млн от Китая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на самом деле переговоры продолжаются.

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