Москва, , 13:24 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в РФ выросли продажи модели Nissan Qashqai на 31% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего дилеры японской марки Nissan в России в первый месяц осени 2019 года продали 7417 машин, что на 5% меньше результата прошлого года. За три квартала 2019 года в нашей стране было реализовано 48 674 машины Nissan. Это на 16% ниже, чем за такой же период 2018 года.

Таким образом, бренд Nissan занял восьмое место по реализации среди всех автокомпаний в России. При этом доля рынка компании на российском авторынке составила 3,8%.

Самым продаваемым авто компании Nissan на рынке России в сентябре стал кроссовер Nissan Qashqai. За месяц эту модель приобрели 3111 покупателей, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Немного меньше было куплено автомобилей Nissan X-Trail. За отчётный период российские автолюбители приобрели 2290 машин данной модели — на 4% меньше показателя годичной давности.

Напомним, ранее на Токийском автосалоне был представлен концепт электрокроссовера Ariya компании Nissan с двумя электрическими двигателями и системой помощи водителю. Внешний вид Ariya был полностью переработан. В пресс-релизе автопроизводителя сообщается, что этот дизайн говорит о новой эре японской марки.

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