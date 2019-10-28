Сеул, , 13:22 — REGNUM В южнокорейских магазинах беспошлинной торговли Shinsegae Duty Free внедрят платежную систему WeChat Pay, с помощью которой можно оплачивать покупки «по лицу». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, системы распознавания лиц WeChat Pay будут установлены в 40 магазинах сети, включая магазины беспошлинной торговли в международном аэропорту Инчхон и на торговой улице Мёндон.

WeChat — китайский мессенджер, которым пользуются более 1,1 млрд человек. WeChat Pay — платежная система мессенджера, с помощью которой можно быстро оплатить товары и услуги через QR-коды или специальный сканер лица (точность до 99,99%).