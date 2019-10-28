Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM АФК «Система» готовится закрыть офис компании МТС в центре Петербурга, на Итальянской улице, 8а, ради нового пятизвездочного отеля. Об этом пишут 28 октября «Ведомости» со ссылкой на президента корпорации Александр Швейна.

По словам Швейна, удачнее места для гостиницы не найти — до Невского проспекта 300 метров, до Русского музея 500 метров. Управлять отелем будет входящая в корпорацию компания Cosmos Hotel Group, гостиница будет работать под брендом Cosmos Collection.

«В ней будет 24 номера (2700 кв. м) различной категории, ресторан и конференц-зал», — сказал Швейн.

Открытие запланировано на начало 2022 год. По оценкам экспертов, инвестиции в реконструкцию объекта будут составлять порядка 300 млн рублей.

Изданию подтвердили намерения убрать офис МТС с Итальянской улицы, а его сотрудникам предложат места в других отделениях в городе.

Напомним, АФК «Система» —российская публичная финансовая корпорация, состоящая преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес.