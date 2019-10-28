Москва, , 13:05 — REGNUM Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что считает целесообразным проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, который предварительно оценивается в 2.3 трлн рублей.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — цитирует министра РБК. При этом источники финансирования проекта он не уточнил.

По его словам реализация проекта принесет сразу несколько позитивных экономических эффектов помимо скорости пассажирских перевозок.

«Из-за «Сапсанов» грузы доставляются из Санкт-Петербурга в Москву через Псков. Запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности», — уточнил Орешкин. Кроме того, магистраль поможет разгрузить региональные аэропорты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОАО «РЖД» передало в правительство материалы об оценке стоимости проекта ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Стоимость создания высокоскоростной железнодорожной магистрали составит около 2,295 трлн рублей. Планируется, что 1,695 трлн рублей— это внебюджетные инвестиции (преимущественно инвестпрограмма ОАО РЖД). Еще 600 млрд рублей может выделить федеральный бюджет. К строительству участка Москва — Нижний Новгород РЖД готовы приступить уже сейчас и запустить линию к 2024 году. Плановый срок запуска участка Санкт-Петербург — Москва — 2026 год.