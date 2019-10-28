Белгород, , 13:07 — REGNUM Уровень безработицы в Белгородской области в среднем за июль-сентябрь 2019 года составляет 3,7%. Безработных в области за этот период насчитали 30,9 тысячи человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Белгородстате.

Среднемесячная заработная плата работников Белгородской области (по полному кругу организаций) в августе 2019 года составила 34 048,5 руб. В первом квартале 2019 года в регионе было 6 663 вакантных рабочих мест. На конец сентября 2019 года в государственных учреждениях службы занятости населения на учёте состояло 5,2 тыс. незанятых граждан, ищущих работу, из них 4,6 тыс. человек имели статус безработного.

В 2018 году в регионе насчитали 32,6 тыс. человек без работы, уровень безработицы составлял 3,9%.