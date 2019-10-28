Пермь, , 13:02 — REGNUM По запасу минерально-сырьевых ресурсов Пермский край занимает четвертое место среди субъектов России, заявил председатель горного совета Приволжского федерального округа Александр Земсков на съезде горнопромышленников в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба вуза.

«Природный ресурсный потенциал Пермского края оценивается в $321 млрд, — сказал Земсков. — Впереди нас только Кемеровская область, Республика Саха (Якутия) и Красноярский край».

По словам спикера на пермской земле находится 90% калийных солей, 60% фосфорита, 65% хромитовых руд от природных запасов России.

Отмечается, что в своих выступлениях делегаты и участники съезда коснулись проблем, волнующих организации и предприятия горного и нефтегазового профиля: инновационно-технологическое развитие отрасли, цифровизация, решение экологических и кадровых проблем.

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