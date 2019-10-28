Омск, , 12:59 — REGNUM В Омской области в январе — сентябре 2019 года уровень безработицы соответствовал 6,5%, уровень занятости населения — 59,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

По данным статистиков, в среднем за указанный период численность рабочей силы в Омской области составляла 1018,1 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14,8 тыс. человек (на 1,4%).

952,4 тыс. человек в составе рабочей силы были заняты в экономике. 65,7 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали. Такие граждане классифицируются как безработные.

В январе — сентябре текущего года численность занятого населения в Омской области уменьшилась по сравнению с январём — сентябрём 2018 года на 11,3 тыс. человек (на 1,2%), численность безработных — на 3,5 тыс. человек (на 5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае уровень безработицы к численности рабочей силы по состоянию на октябрь 2019 года составляет 0,7%.

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