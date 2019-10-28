Мурманск, , 12:59 — REGNUM Уровень безработицы в Мурманской области имеет тенденцию к снижению — если в начале года статус безработных имели 6865 человек, то к октябрю их численность сократилась до 5704 человека. Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября составил 1,4%.

Как сообщили ИА REGNUM в Мурманскстате, всего с начала года в центр занятости в поиске работы обратились более 19 тысяч человек, а нашли работу — чуть более 9 тысяч северян.

Отметим, что из общего числа признанных безработными пособие получают только 3712 человек.