Орел, , 12:58 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Орловской области в сентябре 2019 года составил 0,8%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Орёлстата.

В соответствии с данными государственной службы статистики, к концу сентября в государственных учреждениях службы занятости населения на учете состояли 3,5 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 3,1 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 2,6 тыс. человек получали пособие по безработице.

При этом, по сравнению с началом года, численность безработных, по статистическим данным, в Орловской области снизилась — в январе в этом статусе числилось 4,2 тыс. человек.

Согласно данным областной службы занятости, за девять месяцев 2019 года в органы службы занятости населения было подано 10 тыс. 464 заявления о содействии в поиске подходящей работы. На начало года на учёте в качестве на учете в центре занятости в качестве безработных состояло 3 тыс. 264 человека. При этом в течение года были признаны безработными 6374 человека, сняты с учёта 6 тыс. 567 безработных.

Между тем, по данным центра занятости, с начала года была получена информация об открытии 14,4 тыс. новых вакансий, а всего их числилось более 24 тысяч. По данным на конец сентября в базе оставалось 6,5 тыс. вакансий, из них 3,8 тыс. — для соискателей рабочих профессий.