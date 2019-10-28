Чебоксары, , 12:58 — REGNUM За два месяца до 2020 года, когда Чувашия будет отмечать 100-летие со дня образования Чувашской автономной области, принимается указ об организации «основных мероприятий». Соответствующий указ подписал 28 октября глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. На федеральном уровне указ о праздновании данной юбилейной даты был принят президентом Владимиром Путиным семь лет назад, в 2012 году.

Согласно документу, глава республики поручил «организовать подготовку и проведение основных мероприятий, посвященных празднованию в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономной области, в г. Чебоксары и Красночетайском районе». Сельский муниципалитет стал победителем конкурса на право проведения мероприятий в рамках празднования Дня Республики, которое ежегодно отмечается 24 июня.

Правительству Чувашии предстоит разработать и утвердить план мероприятий, обеспечить выплату гранта главы Красночетайскому району для развития общественной инфраструктуры и «обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения подготовки и проведения празднования 100-летия образования Чувашской автономной области».

Органам местного самоуправления рекомендовано организовать проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты, в том числе праздников Акатуй и Сабантуй.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ о праздновании в 2019 году 550-летия основания Чебоксар и в 2020 году 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. Соответствующий указ глава страны подписал 28 июля. Согласно указу, органам государственной власти регионов России и органами местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении данных юбилейных дат.