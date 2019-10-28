Минск, , 12:54 — REGNUM Налогом на добавленную стоимость с 1 ноября будут облагаться российские товары, поставляемые для строительства АЭС в Гродненской области Белоруссии. Об этом говорится в указе президента Белоруссии №389 от 21 октября, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале республики.

Новый указ задним числом отменяет освобождение от НДС российских товаров для БелАЭС на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года, что было закреплено в указе Александра Лукашенко №487 от 28 октября 2013 года. Российскому АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ»), как сказано в указе, предоставляется отсрочка уплаты НДС до дня исполнения такого обязательства, «но не позднее 180 календарных дней с даты принятия РУП «Белорусская АЭС» на бухгалтерский учет импортированных товаров».

Один из пунктов указа помечен грифом «ДСП».

Напомним, генподрядчиком строительства АЭС в Белоруссии является «Атомстройэкспорт» — дочерняя структура российского «Росатома». Строительство ведётся за счёт кредита Правительства РФ (в 2011 году выделено $10 млрд). Александр Лукашенко неоднократно ставил вопрос о снижении ставки по кредиту и увеличении срока платежей по нему.

БелАЭС строится по новому проекту «ВВЭР-1200» поколения 3+. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Согласно актуальным заявлениям официальных лиц, оба энергоблока будут запущены в 2020 году.

Проект полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Согласно белорусской концепции энергобезопасности, БелАЭС сократит зависимость постсоветской республики от РФ.

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