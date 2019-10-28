Москва, , 12:58 — REGNUM Каждый третий житель Москвы работает на малом или среднем предприятии. Об этом 28 октября заявила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по социальной и экономической политике Московской городской думы.

«Москва также лидер по темпам развития индивидуального предпринимательства. Малый и средний бизнес обеспечивает работой каждого третьего москвича», — сказала Зяббарова.

При этом доля Москвы в бюджете всех регионов сопоставима с долей её валового продукта среди совокупного ВВП субъектов России.

«Обратите внимание — доля внутреннего валового продукта Москвы в совокупном валовом продукте регионов составляет 21,8%, и такая же доля московского бюджета в консолидированных бюджетах регионов», — заявила Зяббарова.

Наиболее значимые источники пополнения столичного бюджета — налог на прибыль и НДФЛ. Свыше шести лет основным источником поступлений является НДФЛ. Его вклад составляет около 40%. По этому источнику в ближайшие 3 года запланирован рост в 9−10%. Поступления от налога на прибыль составляют 35%. Ожидаемый рост в течение трёх лет составляет 10−12%.