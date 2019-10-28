Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM Ограничения на застройку южной части Екатеринбурга, которые могут наступить из-за проекта приаэродромных территорий (ПАТ) аэропорта Кольцово, неприемлемы для города. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, передает «Коммерсант».

По словам главы, в данный момент власти находятся в диалоге с Росавиацией и авторами проекта ПАТ.

«На сегодня принятие решения по поводу ограничения застройки южной части города для нас неприемлемы», — сказал градоначальник.

Пока ещё рано говорить о том, что застройка будет остановлена, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, проект ПАТ вызвал возмущение у городских властей и ряда свердловских застройщиков. Ограничения, которые предусматривает документ, могут принести строительным компаниям большие убытки.

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