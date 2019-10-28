Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:43 — REGNUM В Центральном банке Танзании создали новую базу данных, с помощью которой можно будет вычислить наличие денежных средств у заемщиков, чтобы обнаруживать предпринимателей, не выплачивающих кредиты вовремя. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, данную работу Центробанк будет выполнять при сотрудничестве с компанией Dun and Bradstreet Credit Bureau Tanzania Ltd.

Глава подразделения по контролю за средствами Центробанка Танзании Джерри Саби заявил, что новая система позволит финансовым институтам выдавать займы в большом количестве. Он отметил, что компании Dun and Bradstreet Credit Bureau уже была выдана лицензия, получив которую она начала работать с базой данных Центробанка.

Представитель компании Мигель Лленас заявил, что новая система поможет банку и кредитным организациям распознавать ненадежных заемщиков и уменьшать число субстандартных кредитов.

Он добавил, что с помощью новой базы данных в сфере кредитования повысится ответственность, что поможет «гарантировать уровень процентных ставок, соотносящийся с кредитной историей заемщика, что поможет увеличить популярность кредитных продуктов на рынке кредитования».

Лленас также заявил, что новая система уменьшит срок получения займов, так как кредитная история заемщика будет содержаться в единой базе данных.

Директор компании Dun and Bradstreet Credit Bureau Адебовале Атобателе заявил, что основная цель нововведения — поиск решения проблемы невозвращенных кредитов в различных секторах экономики, а также проблемы отсутствия достоверной информации о заемщике, наличие которое поможет принять верное решение об одобрении займа или отказе в нем.