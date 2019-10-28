Ялта, Крым, , 12:21 — REGNUM Абхазские вина получили две золотые медали и одну серебряную на первом Международном винном конкурсе имени Льва Голицына в «Массандре». Об этом 28 октября сообщает «Абхазия-Информ».

Золотые медали получили вина компании «Вина и воды Абхазии» «Ашта Лаша красное» и «Ашта Лаша белое», вино «Атауад» удостоилось серебряной медали.

Первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына прошел в главном винном предприятии Крыма «Массандра». В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Италии, Испании, Венгрии, Австралии, Армении, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Грузии, Болгарии, Молдовы, Чили, ЮАР и других стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Абхазия представила свою продукцию на международном винном конкурсе в Ялте