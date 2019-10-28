Москва, , 12:26 — REGNUM По итогам сентября рынок новых легковых коммерческих автомобилей (LCV) в России занял шестое место в Европе по продажам. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

За сентябрь в России было продано 8 953 легковых коммерческих автомобиля (+1,8%).

Больше всего машин сегмента LCV было реализовано в Великобритании. Там в сентябре было куплено 41 216 легких коммерческих машин массой до 3,5 тонн, что на 23,5% меньше, чем в сентябре 2018 года. Вторую строчку рейтинга занимает Франция, где за месяц было приобретено 35 902 единицы авто сегмента LCV — на 3,8% больше прошлогоднего результата. На третьем месте Германия — 20 335 единиц проданных коммерческих автомобилей. Здесь мы наблюдаем существенное падение на 112%.

Всего за месяц суммарные продажи LCV в Европе составили 165 776 авто, что на 9,3% меньше, чем годом ранее.

Напомним, по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в сентябре 2019 года в Европе было реализовано 160 446 легких коммерческих автомобилей. Это на 9,4% меньше результата прошлого года.

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