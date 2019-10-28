Москва, , 12:19 — REGNUM Решение Минэкономразвития РФ о переносе введения предложенного председателем правления УК «Роснано» Анатолием Чубайсом углеродного налога правильное, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Сегодня в России очень слабая динамика экономического роста, и новый налог вряд ли нужен. Стоит вспомнить, какая негативная реакция была на повышение НДС в начале 2019 года.

При этом в России необходима система государственного регулирования выбросов парниковых газов, составление стратегии низкоуглеродного развития российской экономики и борьба с деградацией лесов.

Однако не факт, что данный налог не появится в будущем. Дело в том, что в ЕС уже приняты решения, по которым импортируемые товары облагаются дополнительным налогом, если не удовлетворяют по предельным выбросам углекислого газа при производстве. А Европа остается основным торговым партнером России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ отказалось вводить углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. МЭР решило вернуться к данному вопросу после запуска системы мониторинга выбросов парниковых газов, если количество выбросов не уменьшится.

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