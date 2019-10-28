Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В Чувашии выросла активность в сфере регистрации недвижимости. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росреестра по республике, число заявлений на проведение учетно-регистрационных действий выросло на треть, в том числе рост ипотечных сделок — на 9%.

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В январе-сентябре 2019 года в управление поступило более 200 тыс. заявлений на проведение учетно-регистрационных действий, касающихся недвижимости. Это на 33% больше к аналогичному уровню прошлого года.

В том числе в Единый государственный реестр недвижимости внесено 18 833 записи об ипотеке — рост составил 9%. Число зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья выросло за указанный период с 4 456 до 4 583 (+2,3%).

В ведомстве констатируют рост электронных услуг. За девять месяцев принято свыше 6 тыс. заявлений о кадастровом учёте в форме электронного документа, что в 2,5 раза больше уровня 2018 года. В 3,5 раза возросло количество заявлений о регистрации прав, представленных в электронном виде, достигнув 27 922.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе-августе 2019 года построено 6750 квартир общей площадью 381,5 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства). Рост к аналогичному прошлогоднему периоду составил 31,5%.

В связи с введением эскроу-счетов ранее глава комитета Госсовета Сергей Павлов прогнозировал, что ожидается снижение темпов строительства жилья. А министр строительства Алексей Грищенко заявлял, что в 2020 году стоимость жилья подорожает «не более 10%».

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