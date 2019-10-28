Ташкент, , 12:16 — REGNUM Объем иностранных инвестиций в основной капитал в Узбекистане по итогам первых девяти месяцев 2019 года составил 52,5 трлн сумов ($5,53 млрд), что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

В ведомстве отметили, что доля иностранных инвестиций от общего объема составляет 39,2%. В Джизакской области Узбекистана этот показатель вырос в 13,9 раза, что связано со строительством в регионе цементного завода. Вместе с тем наблюдается значительный рост инвестиций в Сырдарьинской и Наманганской областях республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года в Узбекистане в рамках региональных проектов освоено $1,6 млрд, а в рамках отраслевых проектов — около $1 млрд прямых иностранных инвестиций.

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